Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Uechtingstraße in Schalke-Nord ist am Sonntagnachmittag, 15. September, eine Frau leicht verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Skoda in Richtung Kurt-Schumacher-Straße, als kurz vor der Parallelstraße ein 47 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Hyundai aus einer Parklücke ausscherte, um auf der Straße zu wenden. Es kam zur Kollision. Die 36-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers konnte nicht selbst aus dem deformierten Auto aussteigen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt erstbetreut und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte die Uechtingstraße während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell