Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Giftködern

Gelsenkirchen (ots)

Offenbar ein mit Gift präparierter Köder verletzte am Freitag, 13. September, einen Mischlingshund in Buer schwer. Der Hundehalter war gegen 18.30 Uhr mit seinem Vierbeiner auf dem Gehweg an der Düppelstraße unterwegs. In Höhe des Kindergartens nahm der Hund einen kleinen, dunklen Gegenstand auf, der dort ausgelegt war. Danach verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mischlings merklich. Er wird derzeit in einer Tierklinik stationär behandelt. Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und suchten die Umgebung ab. Sie fanden aber keine weiteren Köder.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell