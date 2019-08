Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen auf Parkdeck 1 des Kauflandparkhauses in der Georg-Zimmerer-Straße abgestellten Mercedes Benz. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

L 455 / L 456

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und einen Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18 Uhr an der Einmündung L 455 / L 456 ereignet hat. Ein 17-jähriger VW-Fahrer befuhr die L 455 von Sigmaringendorf kommend in Richtung L 456. An der Einmündung bog er nach rechts ab und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte von links kommende 51-jährige Dacia-Lenkerin. Leicht verletzt wurden bei dem Unfall zwei im VW befindliche Mitfahrer sowie die 51-jährige Dacia-Lenkerin. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die freiwillige Feuerwehr Sigmaringen zum Abstreuen angefordert.

B 313 / Meßkirch

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Ein 62-jähriger Kleinbus-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Tuttlingen kommend in Richtung Meßkirch. An der Einmündung nach Heudorf bog der Kleinbusfahrer links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW eines 57-Jährigen. Durch die Kollision wurde der 57-Jährige leicht verletzt, lehnte jedoch eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst ab.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall Beim Ausparken beschädigte ein Autofahrer am Sonntag gegen 10.45 Uhr in der Lagerstraße einen anderen Pkw und verursachte Sachschaden von rund 11.000 Euro. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kratzer

07531/995-1016

