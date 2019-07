Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Arzbach

Bad Ems (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2019, in der Zeit, zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr, ereignete sich in der Kirchstraße, in 56337 Arzbach, ein Verkehrsunfall mit Flucht, wodurch ein Audi Q5 nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Audi parkte vor einem Anwesen, in Höhe der Hausnummer 34. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte beim Vorbeifahren den hinteren rechten Teil des Pkw, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich um ein blaues Fahrzeug, vermutlich Transporter oder Pritschenwagen, handeln dürfte.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Ems (02603 / 9700) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell