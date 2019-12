Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wem gehören die Gegenstände - Mutmaßliche Einbrecher ermittelt ++ Zigarettenautomat dreist gesprengt - mehrere jugendliche Tatverdächtige bereits ermittelt

LANDKREIS VERDEN

Wem gehören die Gegenstände - Mutmaßliche Einbrecher ermittelt

Achim. Die Ermittler der Polizei Achim haben bei einer Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Einbrecher aus dem Kreis Verden bereits im Oktober mehrere Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Verden hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden den notwendigen Beschluss erlassen. Der 16-jährige junge Mann kommt für insgesamt neun Einbrüche aus dem Jahr 2019 in Ottersberg in Geschäfte und öffentliche Gebäude in Betracht. Die Ermittlungen richten sich mittlerweile gegen insgesamt fünf junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren. Insgesamt ist dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Unter den im Oktober sichergestellten Gegenständen befinden sich jedoch drei Wertsachen, die bisher weder einer der Taten noch einem Besitzer zugeordnet werden konnten.

Die Ermittler bitten daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Besitzer der Sachen oder Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zigarettenautomat dreist gesprengt - mehrere jugendliche Tatverdächtige bereits ermittelt

Lilienthal. Gegen mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren ermittelt die Polizei Lilienthal u.a. wegen Diebstahls und schweren Diebstahls am Donnerstagmittag und -nachmittag im Falkenweg. Bereits gegen kurz vor 13 Uhr wurden die Beamten der Polizei wegen eines aufgesprengten Zigarettenautomaten in den Falkenweg gerufen. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass mutmaßlich vier Jugendliche an der Sprengung beteiligt gewesen sein und anschließend Zigaretten aus dem Automaten gestohlen haben dürften. Gegen kurz nach 16:00 Uhr hatten sich nach ersten Erkenntnissen erneut vier Jugendliche an dem noch nicht abgebauten Automaten zu schaffen gemacht und Zigaretten gestohlen. Die Beamten der Polizei Lilienthal konnten die mutmaßlichen Täter nach einer kurzen Fahndung in der Nähe feststellen.

Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Kenntnisstand mit mehreren tausend Euro beziffert.

Der genaue Ablauf der Vorfälle ist derzeit noch unklar. Auch die Identifizierung einzelner Tatbeteiligter ist noch Teil der andauernden Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder die Täter geben können, werden unter 04298/92000 um Hinweise an die Polizei Lilienthal gebeten.

