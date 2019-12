Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR: Flüchtiger Motorradfahrer gesucht

Bremen/A1. Am Sonntagmittag gegen kurz vor 14:00 Uhr flüchtete ein derzeit unbekannter Fahrer eines blauen Motorrades vor Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Der Fahrer war den Beamten im Stau der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Arsten aufgefallen, weil er verbotenerweise durch die Rettungsgasse fuhr. Er missachtete das Anhaltesignal der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Brinkum, bis die Verfolgung aufgrund der Verkehrslage und zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer abgebrochen werden musste. Außer der besonderen leuchtend blauen Farbe des Motorrades, fiel es durch ein unkenntlich gemachtes Kennzeichen auf und sein Fahrer durch ein voll verspiegeltes Visier seines dunklen Helmes. Gegen den Fahrer wurden unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe: Hinweise auf den Fahrer, ein abgelesenes Kennzeichen oder Kennzeichenfragment sowie Hinweise auf gefährliche Situation, die der Fahrer provoziert hatte, werden von der Autobahnpolizei in Langwedel unter 04232/945990 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

