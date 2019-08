Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zum Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Uwe F. geben?

Vermisster ist gefunden

Hannover (ots)

Der seit Samstagmittag (03.08.2019) vermisste Uwe F. ist wohlbehalten aufgefunden worden. Er war am Sonntag (04.08.2019) einem Polizeibeamten, der gerade auf dem Heimweg war, in Otze aufgefallen. Der Polizist alarmierte seine Kollegen, die Uwe F. in Empfang nahmen. Es geht dem Mann gut.

