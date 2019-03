Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Vorfahrt missachtet. Fünf Verletzte

Sprockhövel (ots)

Am 02.03.2019 um 16:30 Uhr befährt ein 22-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw Peugeot die Hiddinghauser Straße aus Richtung Haßlinghauser Straße kommend in Fahrtrichtung Querspange. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigt er weiter geradeaus zu fahren, obwohl die Fahrtrichtung nach rechts vorgeschrieben ist. Darüber hinaus missachtet er die Vorfahrt einer 18-jährigen Hattingerin, die mit ihrem Pkw Audi die Querspange in Fahrtrichtung Hattingen befährt. Es kommt zur Kollision. Der Unfallverursacher und die Audi-Fahrerin werden leicht verletzt. Der 16-jährige Beifahrer des Peugeot wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Eine weitere, 20-jährige Mitfahrerin des Verursachers sowie der 29-jährige Beifahrer des Audis werden leicht verletzt. Der Peugeot des Unfallverursachers wird auf eine Verkehrsinsel geschleudert und beschädigt die dortigen Verkehrszeichen. Durch umherfliegende Trümmerteile wird zusätzlich der Pkw Hyundai einer 56-jährigen Sprockhövelerin, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung am Stoppzeichen wartet, leicht beschädigt. Sie bleibt unverletzt. Die Verletzten werden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Peugeot und der Audi werden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 55500,- Euro.

