Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Werkzeug entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, in der Zeit von zirka 11 - 16 Uhr, unberechtigt Zugang zu einer Lagerhalle in der Regenstorstraße. Hierbei handelt es sich um das Gebäude einer ehemaligen Tankstelle. Die Diebe stahlen einen Laubbläser, einen Akkuschrauber sowie eine Motorsäge. Hinweise dazu bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell