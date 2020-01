Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mercedes überschlägt sich auf der Autobahn aufgrund Straßenglätte (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

AVPR Altentreptow (ots)

Am Sonntag, den 05. Januar 2020 gegen 07:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg-Ost und Neubrandenburg-Nord in Fahrtrichtung Lübeck informiert. Die 45-jährige Fahrerin aus Hamburg war mit ihrem Pkw Mercedes auf winterglatter Fahrbahn zunächst links gegen die Mittelschutzplanke gestoßen und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sich der Pkw zweimal überschlug, blieb dieser am im Wildschutzzaun liegen. Die Fahrerin und ihr 56-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Kopfverletzungen in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher mit ca. 20.000 Euro eingeschätzt wird. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. im Auftrag Michael Steinführer Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

