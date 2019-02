Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! 45-Jähriger entfernt sich aus Krankenhaus - Mann wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann, nach dem die Polizei Hannover seit gestern mit einem Bild öffentlich gesucht hat, ist heute wohlbehalten in Eberswalde (Brandenburg) angetroffen worden.

Der 45-Jährige war am 13.02.2019 in das Krankenhaus Siloah (Ricklingen) eingeliefert worden. Donnerstagmittag (14.02.2019), gegen 11:30 Uhr, stellten Pfleger fest, dass er sich unbeobachtet mit samt seinen persönlichen Gegenständen aus der Klinik entfernt hatte.

Da der Mann nach Auskunft der Ärzte dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist, konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden (wir haben darüber berichtet).

Heute Mittag (15.02.2019), gegen 12:00 Uhr, haben Beamte der Bundespolizei den 45-Jährigen am Bahnhof in Eberswalde wohlbehalten angetroffen. Er befindet sich aktuell zur Untersuchung in einer Klinik. / schie, now

