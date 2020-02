Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Vandalismus an mehreren PKW in Hiddesen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Samstag, 20:00h, bis Sonntagmorgen, 03:15h, wurden in der Heidentalstraße mindestens sieben PKW beschädigt. Bisher unbekannte Täter traten an den dort parkenden Fahrzeugen jeweils die Außenspiegel ab. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

