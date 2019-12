POL-OH: Diebstahl - Versuchter Einbruch - Versuchter Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Mountainbike gestohlen

Bad Hersfeld - Am Montagabend (23.12.), gegen 20:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Corratec" in grün. Der Geschädigte hatte sein Rad im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Fuldastraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

Versuchter Einbruch - Hauseingangstür hält stand

Hauneck - In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Lessingstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Versuchter Diebstahl aus Kellerraum

Rotenburg - Am Dienstagabend (24.12.), zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte männliche Person Zugang zu einem Kellerraum innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weinberg". Hier nahm er mehrere Kleidungsstücke, zwei Schraubendreher und Spielzeug aus dem Kellerraum und steckte diese in eine Tasche. Diese stellte er zum Abtransport bereit, wobei er durch die Geschädigte gestört wurde und ohne Beute flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, dunkle braune kurze Haare und er trug bei der Ausführung der Tat eine hellbraune Jacke.

Kennzeichen gestohlen

Rotenburg - In der Zeit von Montag (23.12) bis Dienstag (24.12.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PI 156 von einem VW Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "An der Brücke" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

