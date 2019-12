Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei stellt nach Kellerbrand Diebesgut fest - eine Person vorläufig festgenommen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - In der Nacht auf Freitag (27.12.), gegen 02.15 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unrat in einem Kellerverschlag brannte. Die Feuerwehr musste den Verschlag aufbrechen, um das Feuer zu löschen. Bei den anschließenden polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten Diebesgut aus einem zurückliegenden Einbruch im Bereich der Brandstelle sicher. Der Mieter des Kellerraumes wohnt in dem entsprechenden Mehrfamilienhaus und wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht, sodass keine Personen verletzt wurden. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache und dem sichergestellten Diebesgut dauern an.

