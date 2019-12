Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Versuchter Einbruch in Juwelier- Geschäft

Offenburg (ots)

Eine geborstene Scheibe ist das Ergebnis eines versuchten Einbruchs in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße von vergangenem Samstagabend. Ein Unbekannter warf mehrere Pflastersteine gegen die Schaufensterscheibe des Ladengeschäfts, um mutmaßlich in das Innere der Räumlichkeiten zu gelangen. Da das Sicherheitsglas jedoch standhielt und ein gewaltsames Eindringen verhinderte, lies der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt in Richtung Fußgängerzone. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahen führten nicht zum Erfolg, die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 0781/ 21-2200 entgegen.

/ha

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell