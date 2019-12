Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht REWE-Parkplatz Eiterfeld

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 20.12.2019, wurde zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr in 36132 Eiterfeld, Bahnhofstraße 58-60 am REWE-Parkplatz ein roter PKW Opel, Crossland X an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Opel stand in den dortigen Parkbuchten. Der PKW, welcher links neben dem beschädigten Opel parkte, beschädigte diesen beim Öffnen seiner Tür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1268 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: (PSt. Hünfeld, Polizeioberkommissar Lösch)

