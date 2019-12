Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einer Katze ausgewichen und Unfall verursacht

Fulda (ots)

Eine 19- jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Petersberg befuhr am Donnerstag, 26.12.2019, um 01:18 Uhr in Petersberg die Straße An St. Johann aus Richtung Klinikum Fulda kommend. In Höhe der Hausnummer 19 querte eine schwarz/weiß gestreifte Katze die Straße. Der Audi-Fahrer wich der Katze nach links aus, fuhr gegen den Bordstein und streifte ein Verkehrszeichen. Die Katze sowie der Audi-Fahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 8000,00 EUR.

Gefertigt: Koch, PHK' in (Polizeistation Fulda, PHK' in Koch)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell