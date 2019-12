Polizei Bonn

POL-BN: Nach Wohnungseinbruch in Südstadt: Maskierte Tatverdächtige flüchteten mit Pkw

Zeuge sah belgische Autokennzeichen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu Verdächtigen, die am vergangenen Samstagabend in der Bonner Südstadt einen Wohnungseinbruch begangen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Autofahrer gegen 22 Uhr auf der Prinz-Albert-Straße zwei maskierte Männer, die von dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses auf die Straße liefen, in einen Pkw mit belgischen Autokennzeichen stiegen und in Richtung Weberstraße fuhren. An der dortigen Einmündung wendete das Auto und fuhr zurück. Im Vorbeifahren wurde der Pkw des Zeugen touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung und Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Tatverdächtigen vermutlich zuvor eine Terrassentüre der Wohnung aufgebrochen und die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht hatten. Mit Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe verließen sie unerkannt den Tatort.

Von den Tatverdächtigen und dem Pkw fehlt bislang jede Spur. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Personen oder dem flüchtigen Pkw mit belgischen Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 34 oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

