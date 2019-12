Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub - Polizei sucht weitere Zeugen

Bonn (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, eine 68-jährigen Frau am vergangenen Freitagabend (20.12.2019) in der Bonner Innenstadt beraubt zu haben. Die Frau ging zur Tatzeit gegen 22:20 Uhr auf der Alexanderstraße in Richtung Wilhelmstraße. Dort wurde sie nach eigenen Angaben von drei Männern angesprochen, die sie um eine Auskunft baten. Nach dem kurzen Gespräch bog die Frau dann in die Wilhelmstraße ab. Plötzlich standen die Männer, denen sie eben noch eine Auskunft erteilt hatte, hinter ihr. Einer der Männer entriss der Frau die Handtasche. Die 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die drei Personen flüchteten in Richtung Oxfordstraße. Ein Zeuge, der durch Schreie der Geschädigten auf die Tat aufmerksam geworden war, verfolgte die Täter zunächst noch, ehe er sie aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der Unbekannten.

Zu zwei der drei Täter liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Täter 1:

- ca. 175 cm groß, Haare zum Zopf gebunden, trug Bomberjacke mit schwarzem Pelz und schwarze Jogginghose

Täter 2:

- ca. 160 cm groß, dunkle Jacke (Marke Wellensteyn) mit schwarzem Pelz, schwarze Jogginghose

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

