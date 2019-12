Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbrüche in Bornheim: Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, wurden der Bonner Polizei zwei Einbrüche in Bornheim gemeldet:

Im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr waren Unbekannte in der Straße "Am Vogtshostert" unterwegs. Nachdem die Täter auf das Dach des Reihenhauses kletterten, verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln des Dachfensters Zugang zu den Zimmern. Diese durchsuchten die Einbrecher nach möglichen Wertsachen.

In der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 00:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Hauptstraße ein: Auch hier gelangten sie durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre in die Räume des Hauses, in denen sie augenscheinlich auch einige Schränke durchsuchten.

In beiden Fällen entwendeten die Einbrecher Bargeld und verließen den Tatort schließlich unerkannt

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

