Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Münzstaubsauger aufgebrochen

Geseke (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter zwei Münzstaubsauger an einer Tankstelle an der Erwitter Straße auf. Die Täter hebelten die Münzspeicher auf, um an einen sehr geringen Bargeldbetrag zu gelangen. Der Sachschaden liegt mit etwa 600,- EUR um ein vielfaches höher als der Beuteschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell