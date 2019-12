Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unter Drogeneinfluss

Soest (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:49 und 08:00 Uhr wurden am Paradieser Weg gleich zwei unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer kontrolliert. Bei den beiden 20-jährigen Werlern schlugen die durchgeführten Drogenvortest positiv auf Kokain an. Von beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In einem Fahrzeug konnten die Polizisten außerdem einen angerauchten Joint sicherstellen. (lü)

