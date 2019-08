Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer nach Sturz verstorben

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Freiburg am Dienstag, 06.08.2019, verstorben. Zeugenaussagen zufolge befuhr der 68-Jährige gegen 12.30 Uhr den Radweg in nördliche Richtung, als er nach derzeitigem Kenntnisstand aus medizinischer Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren der Sturz und die dabei erlittenen Verletzungen nicht ursächlich für den Tod des Radfahrers. Während der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich des Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell