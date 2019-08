Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Folgemeldung zu "Dachstuhlbrand in Wohnhaus" - Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit Blitzeinschlag

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Mitteilung über den Brand eines Dachstuhls in der Belchenstraße erfolgte gegen 02.20 Uhr. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Bewohner alarmiert. Mittels Feuerlöscher konnte der Brand bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Teningen in Grenzen gehalten werden. Diese, angerückt mit vier Löschfahrzeugen und 25 Mann, hatte das Geschehen dann rasch unter Kontrolle. Vorsichtshalber war auch ein Rettungswagen des DRK im Einsatz. Verletzt wurde jedoch niemand. Der Sachschaden wird vorsichtig auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Brandursache dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Blitzeinschlag gewesen sein, der die Dachisolierung entzündete. Die Bewohner konnten noch in der Nacht in das Haus zurückkehren.

Erstmeldung vom 7.8.2019, 01.43 Uhr:

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Teningen in Brand. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht zu beziffern. Die Polizei hat zur genauen Ursache die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandzeit zog ein Gewitter über den Ort.

Stand: 07.08.2019, 01.40 Uhr

