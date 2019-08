Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachstuhlbrand in Wohnhauns

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Teningen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Teningen in Brand. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht zu beziffern. Die Polizei hat zur genauen Ursache die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandzeit zog ein Gewitter über den Ort.

Stand: 07.08.2019, 01.40 Uhr

FLZ / PK

