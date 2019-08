POL-FR: Kenzingen: 12-jähriger Junge wird vermisst - ERLEDIGUNG DER VERMISSTENFAHNDUNG

Polizeipräsidium Freiburg

Die am 05.08.2019 um 15:51 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung über einen vermissten 12-jährigen Jungen aus Kenzingen ist hinfällig. Der Junge fiel bei einer Polizeikontrolle im osteuropäischen Ausland auf. Er wurde in Obhut genommen und wird in den nächsten Stunden an die Eltern überstellt. Er ist nach derzeitigem Kenntnisstand wohlauf und war selbständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln an sein Reiseziel gelangt.

Die Medien werden gebeten, Namen und Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

