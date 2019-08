Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau Hochschwarzwald/Schluchsee: Schwerer Verkehrsunfall auf der L146 mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Freiburg (ots)

Eine 29jährige Motorradfahrerin verletzte sich in Folge eines Sturzes am gestrigen 05.08.2019, gg. 16.20 Uhr. Die Unfallstelle ist eine 180 Grad Rechtskurve. Wie es zu diesem Sturz gekommen ist, kann zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt nicht gesagt werden. Das Motorrad kam einem 45jährigen Autofahrer, welche in der Gegenrichtung mit seinem Pkw unterwegs war im Kurvenscheitelpunkt entgegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung und einem Ausweichen nach rechts, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Die Motorradfahrerin hatte sich durch den Sturz schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in Klinik gebracht werden. Sie trug mehrere Knochenbrüche am rechten Bein, Arm und Rippen davon. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bearbeitet den Verkehrsunfall abschließend. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

