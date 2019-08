Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Zwei Männer auf Diebestour - aufmerksamer Zeuge verständigt Polizei

Freiburg (ots)

Zwei Männer waren am Montagabend, 05.08.2019, in Klettgau-Erzingen auf Diebestour. Ein aufmerksamer Anwohner verständigte kurz vor 21:00 Uhr die Polizei, nachdem ihm das Verhalten der zwei verdächtig vorkam. Der Zeuge konnte beobachten, wie einer der Männer in einen unverschlossenen Pkw stieg. Als die Männer ihn bemerkten, flüchteten sie. Im Rahmen der Fahndung traf eine Polizeistreife im Grenzgebiet zur Schweiz auf die beiden Tatverdächtigen. Während einer floh, konnte der andere vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fand sich unter anderem ein Nothammer zum Einschlagen von Scheiben. Die Identität des Geflohenen ist bekannt. Die Tatverdächtigen sind im Alter von 34 und 45 Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Männer in offenen Garagen und Fahrzeugen nach Wertgegenständen, vor allem Bargeld, gesucht. Ertappt wurde sie im Wohngebiet am Ortsausgang von Erzingen in Richtung Degernau. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Geschädigte, sich dort zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell