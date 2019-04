Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz

Nienburg (ots)

NIENBURG - (deh) Am vergangenen Samstag kam es zwischen 07:15 - 07:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz an der Verdener Landstraße in Nienburg. Im o. g. Zeitraum wurde von einem ordnungsgemäß geparkten dunklen VW Passat, der linke Außenspiegel beschädigt. Seitens des Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort eingeleitet. Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, Tel.: (0 50 21) 97 78 - 0 in Verbindung zu setzen.

