Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auto prallt gegen Schranke - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.08.19, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich in der Hammersteiner Straße ein Verkehrsunfall. Ein Ford-Fahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, prallte gegen eine Schranke einer Feuerwehrzufahrt und blieb anschließend an einem Mast einer Straßenlaterne hängen. Nach ersten Ermittlungen soll der 70jährige Mann am Steuer eingeschlafen sein. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 25.000 Euro.

