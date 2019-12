Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Diebe gestellt

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 15:00 Uhr, wurde die Polizei zum City-Center gerufen. Hier hatten zwei zunächst unbekannte Täter einer Frau den Rucksack stehlen wollen. Die 61-jährige Soesterin war auf dem Parkplatz gerade damit beschäftigt ihre Einkäufe im Fahrzeug zu verstauen. Die beiden Täter entwendeten den am Einkaufswagen hängenden Rucksack und flohen. Ein Zeuge bemerkte dies und hupte um die Geschädigte aufmerksam zu machen. Die Täter ließen den Rucksack daraufhin fallen und flüchteten in das City-Center. Eine weitere Zeugin machte Fotos von den jungen Männern. Die herbeigerufene Polizei konnte die beiden Täter vor dem City-Center stellen. Es handelt sich um zwei 23 und 24 Jahre alte Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee-Echtrop. Die beiden wurden zur Vernehmung und Personalienfeststellung mit zur Wache genommen. Anschließend bekamen sie einen Platzverweis und wurden wieder entlassen. (lü)

