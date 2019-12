Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Polizei sucht rücksichtslose Quadfahrer

Geseke (ots)

Am Sonntagabend, um 22:50 Uhr, bemerkten Zeugen mehrere Quadfahrer, die südlich der B1 an der Rüthener Straße über bereits eingesäte Felder fuhren. Die Fahrer von mindestens drei Quads hinterließen dabei in den Äckern tiefe Spuren und richteten so einen nicht unerheblichen Schaden an. An einer dort eingezäunten Schafherde rasten sie mit hoher Geschwindigkeit und viel Lärm vorbei. Wäre die Herde ausgebrochen, hätte es in der Dunkelheit auf der nahen B1 zu Unfällen mit den Tieren kommen können. Darüber möchte sich der zuständige Sachbearbeiter bei der Polizei gern mit den Quadfahrern unterhalten. Zeugen die Hinweise zu den Flüchtigen oder ihren Maschinen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Sollten die Flüchtigen von ihrem Gewissen gepeinigt werden, wäre es gerade in der Weihnachtszeit ein schöner Zug, sich selbst zu melden. (lü)

