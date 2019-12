Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfallflucht in der Bergenthalstraße

Warstein (ots)

Ein schwarzer Peugeot parkte am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr an der Bergenthalstraße in Warstein. Bei seiner Rückkehr stellte der Autonutzer fest, dass sich am Heck des Wagens ein deutlicher Unfallschaden in Höhe von circa 1.000 Euro befand. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

