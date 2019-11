Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erwischt!

Trier (ots)

Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest!

In der Nacht von Mittwoch, dem 27. November, auf Donnerstag, dem 28. November, brachen zwei Personen in den frühen Morgenstunden in ein Geschäft in Trier-Nord ein.

Die beiden Täter verschafften sich durch Übersteigen des Zaunes Zutritt zum Gelände. Dort entwendeten sie hochwertiges Baumaterial im mittleren dreistelligen Bereich. Über die installierten Videokameras konnten die Täter durch eine Sicherheitsfirma bei ihrem Vorhaben beobachtet werden, die wiederum sofort die Polizei verständigte. Noch bevor sie mit ihrem Diebesgut flüchten konnten, wurden die beiden 27- und 32-Jährigen vor Ort von der Polizei gestellt und festgenommen.

Die Täter müssen nun mit einer Anzeige rechnen, das Diebesgut konnte an einen Verantwortlichen zurückgegeben werden.

