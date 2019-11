Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Bürogebäude in Trier

Trier (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 26. November, auf Mittwoch, dem 27. November, brach ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Straße "Weberbach" in Trier ein.

Der Unbekannte verschaffte sich durch Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte er eine Vielzahl von Büros und flüchtete anschließend unentdeckt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

