POL-PPTR: Versuchter Fahrzeugaufbruch in Trier

Trier (ots)

In der Nacht von Montag, dem 25. November, auf Dienstag, dem 26. November versuchte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 19.25 Uhr und 7.15 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen VW Golf Cabrio in der Fritz-von-Wille-Straße in Trier aufzubrechen.

Der bislang unbekannte Täter versuchte durch Aufhebeln der Seitentür in das Fahrzeug zu gelangen. Es blieb jedoch nur beim Versuch und der Täter flüchtete anschließend unerkannt ohne Beute. Am schwarzen Golf entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

