Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Am Montagabend, gegen 18.55 Uhr, kam es zu einem Sturzgeschehen auf einem Parkplatz an der Störmeder Straße in Geseke. Ein 61-jähriger, alkoholisierter, Geseker Fußgänger ging über den Supermarktparkplatz und kam zu Fall. Die Polizei prüft zurzeit, ob er eventuell von einem 57-jährigen Autofahrer aus Geseke beim rückwärtsausparken touchiert worden sein könnte. Der Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

