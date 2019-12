Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Propangasflasche geriet in Brand

Erwitte (ots)

Ein Bewohner der Ringstraße wollte am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, eine mobile Gasheizung in Betrieb nehmen. Nach dem Anklemmen der Propangasflasche und dem Betätigen des Zündfunken, geriet das Gerät in Brand und griff auf Teile des Treppenhauses über. Der Bewohner versuchte vergeblich den Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen. Dies gelangte erst der hinzugerufenen Feuerwehr. Der Bewohner wurde mit Brandverletzungen und Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation, zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen, in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell