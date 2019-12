Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin in Vorhalle angefahren

Ein 54 - jähriger Hamburger übersah am Samstag, den 14.12.2019, gegen 16.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Nöhstraße / Weststraße beim Abbiegen mit seinem VW eine Fußgängerin und fuhr diese an. Die 43 - jährige Hagenerin , hatte die Weststraße bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage in gleicher Richtung fußläufig überquert. Da der PKW gerade erst angefahren war, kam es aufgrund der geringen Aufprallenergie nach bisherigen Erkenntnissen nur zu leichten Verletzungen der Fußgängerin. Am PKW entstand nur geringer Sachschaden.

