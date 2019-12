Polizei Hagen

POL-HA: 40-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 12. Dezember, ereignete sich gegen 08:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wehringhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fiat die Berliner Straße in Richtung Haspe. Auf Höhe der Einfahrt eines Möbelhauses wollte der Hagener wenden. Dabei kollidierte er mit dem Skoda einer 40-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der jeweils linke Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen der Berliner Straße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

