Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Pkw gesucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 11. Dezember, brachen Unbekannte zwischen 13:50 Uhr und 14:15 Uhr in das Auto einer 65-Jährigen ein. Der VW Passat war auf dem Parkplatz eines Friedhofes in der Straße Am Berghang abgestellt. Unbekannte Schlugen auf der Beifahrerseite die Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Handtasche. In dieser befanden sich neben rund 100 Euro Bargeld verschiedene Ausweisdokumente sowie eine Bankkarte. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bittet um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

