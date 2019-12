Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Montag, 09. Dezember, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Oeger Straße in Hohenlimburg. Eine 55-jährige Audi-Fahrerin verletzte sich schwer, nachdem sie in Richtung Mühlenbergstraße fahrend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Sattelzug eines 41-Jährigen kollidierte. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der nach Angaben der Beteiligten Zeuge des Unfalls wurde und sich mit seinem Fahrzeug direkt hinter dem Audi befunden hatte. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

