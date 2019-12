Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2019, drangen unbekannte Täter zwischen 10:10 Uhr und 18:40 Uhr in die Wohnung eines Ehepaares in der Straße Im Ostfeld ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten Teile der Wohnung und öffneten Schränke und Schubladen. Was genau die Täter als Beute mitnahmen, steht noch nicht fest. Nach dem Einbruch verließen die Täter nach ersten Erkenntnissen den Tatort ebenfalls über die Terrasse. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Zeugen der Straftat können sich unter 02331-986-2066 bei der Polizei melden.

