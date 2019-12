Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten in Haspe

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 11. Dezember, ereignete sich gegen 7:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Haspe. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-Jähriger mit seinem Rover in Richtung Hagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er auf Höhe der Bushaltestelle "Rolandstraße" mit einem vorausfahrenden Audi. Die 40-jährige Fahrerin hatte verkehrsbedingt an einer Ampel halten müssen. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug der Hagenerin auf den Twingo einer 45-Jährigen geschoben. Diese stieß wiederum mit dem Renault einer 18-Jährigen aus Ennepetal zusammen. Das Fahrzeug des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

