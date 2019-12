Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Abbiegeunfall auf der Henkhauser Straße verletzt

Hagen (ots)

Dienstagmittag, 13:20 Uhr, kam es in Hohenlimburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Eine 65-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Henkhauser Straße aus Richtung Gotenweg und wollte nach links in die Straße Im Niederfeld abbiegen. Dabei übersah sie eine 27-jährige Golf-Fahrerin, die in Gegenrichtung auf der Henkhauser Straße unterwegs war. Der 66-jährige Beifahrer im VW Golf verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Polo drehte sich in Folge des Unfalls und kollidierte mit einer Verkehrsinsel und einem darauf befindlichen Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in hohem vierstelligem Bereich. Ein Abschleppunternehmen musste beide Pkw bergen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell