Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 11. Dezember, ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Weststraße, bei dem sich ein 55-Jähriger leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 52-Jährige mit ihrem Skoda in Fahrtrichtung Hagen unterwegs und wollte an einer Kreuzung auf die Nöhstraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Herdeckerin dabei mit dem entgegenkommenden Audi des verletzten Hageners. Sein Auto kam an einer Ampelananlage zum Stehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Weststraße musste durch die Polizei auf beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Wetter für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

