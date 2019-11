Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rhede (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 07.55 Uhr die B 67 in Richtung Bocholt. Kurz nachdem sich die Verkehrsführung von zwei auf einen Fahrstreifen für seine Richtung geändert hatte, fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Klein-Lkw auf, an dessen Steuer ein 45-jähriger Mann aus Emsdetten saß. Die beiden Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu, ebenso ein 42-jähriger Emsdettener, der Beifahrer in dem Klein-Lkw war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell