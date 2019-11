Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unbekannte Fahrzeugführerin verursacht Unfallfucht

Gescher (ots)

Zeugen konnten am Donnerstagabend, den 31.10., beobachten, wie eine Fahrzeugführerin gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz der Turnhalle an der Armlandstraße einen Unfall verursachte. Beim Ausparken streifte die Unbekannte mit ihrem PKW ein geparktes Fahrzeug. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen beschreiben die Fahrerin als etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß mit schulterlangen, blonden Haaren und dunkler Kleidung. Im Wagen befand sich zudem eine weitere Insassin. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus (02561) 9260 gerne entgegen.

