Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Motorrollerfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Isselburg-Vehlingen (ots)

Erneut auf fiel am Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Isselburger, weil er alkoholisiert auf einem Mofa-Roller unterwegs war. Am Montagabend war er auf der "Hohe Straße" kontrolliert worden, am Dienstag (ca. 14.30 Uhr) auf der Anholter Straße. Die Polizeibeamten untersagten erneut die Weiterfahrt und leiteten ein weiteres Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

