Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Bäckereifiliale scheitert

Bocholt (ots)

Am Mittwoch versuchte ein noch unbekannter Einbrecher in eine Bäckereifiliale an der Uhlandstraße einzubrechen und machte sich dazu an der Seitentür und einem Fenster zu schaffen. Ein Zeuge wurde durch die Geräusche geweckt und trat auf die Straße. Der Täter hatte den Zeugen vermutlich bemerkt und flüchtete in unbekannte Richtung. Weitere Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

